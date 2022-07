POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:; Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Langenburg: Unfall an Kreuzung

Eine 27 Jahre alte Opel-Fahrerin kam am Dienstag gegen 19:40Uhr aus Richtung Mulfingen und übersah an der Überleitung von der L1025 zur L1033 eine dort eine aus Richtung Langenburg kommende 18-Jährige auf einem Aprilia-Kraftrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch kam die Motorradfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Stimpfach: Motorrad vs. PKW

Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin war am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr auf der K2644 aus Richtung Wildenstein in Richtung Weipertshofen unterwegs. Hinter dem PKW fuhr ein 67-jähriger Biker auf seinem Yamaha-Motorrad. Als die Hyundai-Fahrerin nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen wollte, wollte der Yamaha-Fahrer im selben Moment den PKW überholen. Er erkannte das Fahrmanöver der PKW-Lenkerin, konnte sein Motorrad jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision. Dabei stürzte der 67-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW vs. Kleinlaster

Kurz vor 10:00 Uhr am Dienstag befuhr ein 65 Jahre alter Daimler-Fahrer den Langen Graben aus Richtung Friedhofsdreieck in Richtung Holzmarkt. Hier wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes-Kleinlaster eines 38-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.00 Euro.

