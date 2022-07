Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW zerkratzt - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Sachbeschädigung

Ohne erkennbaren Grund schlug am Montag gegen 18:40 Uhr ein 31-Jähriger mit einem Holzpfosten die Scheiben an einem VW-Bus eines 24-Jährigen ein. Der VW stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Abt-Angehrn-Straße. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte im Rahmen einer Fahndung durch eine Polizeistreife der 31-Jährige Mann ausgemacht und schließlich kontrolliert werden. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ellwangen-Neunheim: PKW zerkratzt

Am Dienstag zerkratzte ein bislang noch Unbekannter einen Audi eines 32-Jährigen. Der Mann hatte gegen 10:45 Uhr seinen PKW während eines Einkaufes auf einem Supermarktparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße geparkt. Als er gegen 11:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses komplett herum zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000,- Euro. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu dieser Sachbeschädigung gemacht haben, werden gebeten sich bei Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Als am Montag gegen 18:30 Uhr ein 22-Jähriger auf der K3311 von Wasseralfingen nach Hüttlingen unterwegs war, geriet er in einer dortigen langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit mehreren Bäumen und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer, der leicht verletzt wurde, unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Sein Audi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Vom Max-Reger-Weg wollte am Dienstag um 14 Uhr ein 73-jähriger Fiat-Lenker nach rechts in die Gutenbergstraße einbiegen. Hierbei übersah der Mann einen 64-jährigen Lenker eines Suzuki Motorrades, welcher von links auf der Gutenbergstraße heranfuhr. Im Einmündungsbereich prallte das Motorrad ungebremst gegen die Fahrerseite des Fiat. Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell