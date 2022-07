Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glasscherben im Mountainbike-Trail eingegraben - Motorradkontrollen - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf/Lorch: Motorradkontrollen

Ein Kompetenzteam der Verkehrspolizei führte am Sonntag (17.07.2022) auf der Strecke der L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten sowie auf der L 1154 zwischen Lorch und Alfdorf Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen mit 12 Beamten durch. Letztlich wurden 45 Fahrzeuge von den Polizisten angehalten und kontrolliert. Von den Beamten wurden an 12 Kraftfahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnisse führten. Die Verantwortlichen müssen diesbezüglich auch mit Bußgeldern rechnen. Ein Motorrad wurden an der Kontrollstelle wegen diverser technischen Veränderungen von der Polizei sichergestellt. Ein weiterer Motorradfahrer missachtete an der Kontrollstelle am Kloster Lorch die Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete zunächst über einen angrenzenden Waldweg. Der Biker konnte verfolgt und gestoppt werden. Auch sein Fahrzeug wurde wegen nicht zugelassenen Anbauteilen vorläufig aus dem Verkehr genommen und muss nun mit dem vorgenannten Motorrad einem Sachverständigen zur weiteren Bewertung zugeführt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Waiblingen: In Imbissladen eingebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Mayenner Straße in einen Imbiss eingebrochen. Der Einbrecher schlitzte zunächst eine Plane zu einem Freisitz auf und stieg dann über ein von ihm aufgebrochenes Fenster in den Geschäft ein. Dort entwendet er aufgefundenes Wechselgeld, das in einer Kasse verwahrt war. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten.

Fellbach: Glasscherben ins Erdreich eines Mountainbike-Trails eingegraben - zwei Kleinkinder leicht verletzt

Am letzten Mittwoch machte eine Kindergartengruppe eine Exkursion in der Natur. Auf einem Mountainbike-Trail rutschten gegen 11 Uhr zwei Kinder den Abhang hinunter und verletzten sich dabei leicht an Glasscherben. Letztlich wurde festgestellt, dass mehrere Glasscherben im Waldboden auf dem Trail eingegraben waren und jeweils nur ein kleiner Teil der Scherbe über die Erdoberfläche ragte. Die Scherben wurden daraufhin von den Betreuerinnen aus dem Boden entfernt. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und wegen Körperverletzung eingeleitet. Der betroffene Mountainbike-Trail befindet sich im Waldstück in Verlängerung der Straße Kappelberg hinter dem "Waldschlössle".

Ob Mountainbiker geschädigt wurden oder gar welche stürzten ist bislang unklar. Zeugen zu dem Vorfall oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell