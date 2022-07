Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Mann schlägt Kind in Freibad

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann schlägt Kind in Freibad

Ein 42-Jähriger Mann hat am Montagabend kurz vor 19:00 Uhr in einem Freibad in der Straße Badwiesen vor Zeugen mehrfach geschlagen. Zuvor war es offenbar zum Streit zwischen dem zehnjährigen Jungen und dem Kind des 42-Jährigen gekommen. Der Mann wollte anschließend das Bad verlassen, konnte von den Mitarbeitern jedoch aufgehalten werden. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Kurz nach Mitternacht am Dienstagmorgen fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Opel Movano auf der Karlstraße von der Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung Finanzamt-Kreuzung. Dabei kam er offenbar aufgrund eines medizinischen Problems von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst ein Verkehrszeichen. Anschließend kollidierte er mit einem vor einem Drogeriemarkt geparkten Opel Mokka. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf einen danebenstehenden Hyundai i30 aufgeschoben. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Mainhardt: Unfall mit Linienbus

Eine 66-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montagnachmittag gegen 16:10 Uhr die K2670 von Geißelhardt kommend und wollte auf die L1050 in Richtung Gailsbach einbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Fahrer eines Linienbusses. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich die 66-Jährige schwer verletzte. Sie wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell