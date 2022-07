Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW vorsätzlich beschädigt - Scheunenbrand - Sturzhelm geklaut - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

In der Friedrichstraße wurde zwischen Samstagnacht, 23 Uhr und Montagmorgen, 7:30 Uhr, ein Mazda beschädigt, der dort auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wasseralfingen bzw. Berufsschulzentrum abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher fuhr höchstwahrscheinlich einen silberfarbenen Ford C-Max. Dieser müsste im Bereich des rechten Außenspiegels beschädigt sein.

Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. das beschädigte Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Mutlangen: Parkplatzrempler

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Gmünder Straße stieß am Montag, gegen 09:15 Uhr, eine 65-Jährige mit ihrem Daimler-Benz gegen einen Fiat-Ducato, der auf einer gegenüberliegenden Parklücke abgestellt war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Böbingen: Wohnmobil beschädigt - Zeugenaufruf!

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich in der Zeit von Freitag bis Sonntag, 10 Uhr, ein im Stauferweg geparktes Wohnmobil. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Zeugen die Hinweise zu der Unfallflucht geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Heubach: PKW vorsätzlich beschädigt

Vermutlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer beschädigte am Sonntag, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18 Uhr, einen, auf dem Wanderparkplatz Rosenstein in der Fritz-Spießhofer-Straße abgestellten, Ford vorsätzlich sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Fahrzeugseite, indem er den Spiegel auf der Fahrerseite abschlug und die Beifahrertür zerkratzte und dagegen schlug. Anschließend flüchtete der Radler in unbekannte Richtung. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Jagstzell-Rothof: Scheunenbrand

Zu einem vermeintlichen Scheunenbrand im Rothof wurde die Feuerwehr am Montagmittag, gegen 11:25 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die betroffene Scheune zwar stark verqualmt, jedoch wurde glücklicherweise kein offenes Feuer festgestellt. Nach ersten Ermittlungen brach der Rauch in der an das Wohnhaus angebauten Scheune aus, als der Besitzer an einem Mähdrescher Schweißarbeiten durchführte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr wurde in der Goethestraße ein Peugeot beschädigt, welcher dort vor einem Gebäude geparkt war. Der Unfallverursacher, der vermutlich einen Klein-LKW gefahren hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Waldstetten: Sturzhelm geklaut

Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 2 Uhr wurde ein Sturzhelm der Marke KYT, Motorradhandschuhe der Marke Fox und eine Motorradbrille entwendet, die auf einem Motorrad der Marke Suzuki vor dem Eingang des Freibades im Freibadweg abgelegt waren. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Utensilien nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell