POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Auenwald: Unfallflucht Der Fahrer eines dunkelblauen VW Golf befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Steinbacher Straße in Richtung Steinbach, als er auf die Gegenfahrspur geriet und ein entgegenkommendes Auto der Marke Kia streifte. Der Golf-Fahrer hielt nach dem Vorfall nicht an und ...

