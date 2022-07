Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 39-jährige Frau überfallen - Auseinandersetzung in Wohnheim - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Unfallflucht

Der Fahrer eines dunkelblauen VW Golf befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Steinbacher Straße in Richtung Steinbach, als er auf die Gegenfahrspur geriet und ein entgegenkommendes Auto der Marke Kia streifte. Der Golf-Fahrer hielt nach dem Vorfall nicht an und entfernte sich unerlaubt. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Hinwiese auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Auseinandersetzung in Wohnheim

Ein 47-jähriger Mann ging am Sonntagnachmittag zusammen mit seiner Ehefrau in das Gebäude eines Wohnheimes für Flüchtlinge und suchten dort ihre Tochter. Es kam hierbei zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier Bewohnern, wobei niemand ernsthaft verletzt worden sei. Bei der Tatbegehung sei wohl auch ein Pfefferspray eingesetzt worden. Die Ermittlungen Polizei zum Vorfall, die mit vier Streifenwagensatzungen am Wohnheim in der Esslinger Straße zugegen waren, dauern an.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Danziger Platz streifte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Einparken einen dort parkenden Pkw Mercedes CLA . Danach entfernte sich der Verursacher und hinterließ 2000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen, das sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignete. Hinweise können an das Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151/950422 gerichtet werden.

Waiblingen: Geld entwendet

Eine 39-jährige Frau befand sich am Montag gegen 1 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sie beim Danziger Platz überfallen worden sei. Ein Dieb habe gewaltsam ihre Handtasche entrissen und daraus Bargeld entnommen. Bei dem Vorfall wurde das 39-jährige Opfer leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell