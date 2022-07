POL-AA: Ostalbkreis: Stand 24.07.2022, 11:30 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen: Polizisten angespuckt, beleidigt und bedroht Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, sollte ein 33jährger Mann im Virngrundklinkum Ellwangen ärztlich behandelt werden. Da der alkoholisierte Mann eine Behandlung ablehnte und zudem äußerst aggressiv war, sollte er schriftlich bestätigen, dass er auf eine weitere Behandlung verzichtete. Die ebenfalls anwesenden Polizeibeamten wurden durch den Mann hierbei bespuckt und beleidigt. Obwohl er an einer Trage fixiert war, versuchte er, nach den Beamten zu treten und drohte ihnen sie mit zuvor entwendeten Spritzen zu verletzten. Nachdem ihm diese abgenommen werden konnten, sollte eine weitere Fixierung des Mannes vor erneuten Übergriffen schützen. Hierbei leistete er weiterhin erheblich Widerstand. Er muss nun mit mehreren Anzeigen zum Nachteil der eingesetzten Beamten rechnen.

Aalen: Nach Streitigkeit Widerstand geleistet Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es auf einem Firmenparkplatz in der Böhmerwaldstraße in Aalen zu einem Streit zwischen einem jungen Paar. Da die 17jährige Frau hierbei offensichtlich Verletzungen davontrug und weinte, verständigten Zeugen die Polizei. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, wurden sie von einem 18jährigen Mann beleidigt. Bei der Durchsetzung des zuvor gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis, leistet er Widerstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Mann muss jedoch nun mit einer Anzeige rechnen.

