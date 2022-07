POL-AA: Ostalbkreis: Nachtrag zu tödlichem Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Unterschneidheim: Fußgänger von Pkw erfasst und getötet Am frühen Sonntag morgen, gegen 01:35 Uhr, befuhr eine 50-jährige VW-Passat-Fahrerin die Landesstraße 1060 von Itzlingen kommend in Richtung Kerkingen. Kurz vor der Abzweigung nach Sechtenhausen bemerkte sie einen dunkel gekleideten Fußgänger, welcher in gleicher Richtung auf der Straße lief. Obwohl die 50-jährige eine Gefahrenbremsung ...

