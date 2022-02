Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw im Gleisbett blockierte Straßenbahnverkehr

Karlsruhe (ots)

Eine 67-Jährige war am Mittwoch gegen 11.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kriegsstraße in Richtung Ettlinger Tor unterwegs. In Höhe der Ritterstraße kam sie von der Fahrbahn ab, fuhr ins Gleisbett der Straßenbahn und kam nach ca. 100 Metern auf den Gleisen zum Stehen. Der Straßenbahnverkehr war dadurch in beide Richtungen blockiert. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente auf eine alkoholische Beeinflussung der Frau. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die 67-Jährige wurde zur Wache gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen 14.00 Uhr war der Pkw durch ein Abschleppunternehmen aus dem Gleisbett geborgen worden. Nach Instandsetzen des Gleisbetts war der Straßenbahnverkehr gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell