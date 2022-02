Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 39-Jähriger mit Pkw ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots)

Einen 39-jährigen Pkw-Fahrer kontrollierte eine Streife am Dienstagnachmittag in Weingarten. Der Mann fiel den Beamten gegen 16.00 Uhr am Marktplatz auf, da er mit seinem Mobiltelefon während der Fahrt telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle und Überprüfung stellte sich heraus, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Diese wurde ihm bereits Anfang des letzten Jahres entzogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

