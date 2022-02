Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Stutensee- Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559

Karlsruhe (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 559, bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 61 Jahre alter Autofahrer kurz vor 05:30 Uhr auf der L 559 von Weingarten kommend in Richtung Blankenloch. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierbei wurden nach derzeitigem Sachstand der 61-jährige Autofahrer sowie sein 31 Jahre alter Sohn lebensgefährlich verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurden beide Insassen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls war das Fahrzeug aufgrund seiner Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell