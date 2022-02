Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall auf der Industriestraße

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr auf der Industriestraße in Rheinstetten wurde eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von circa 24.000 Euro.

Ein 25-Jähriger fuhr die Industriestraße in Richtung Gewerbering entlang und stieß infolge Unachtsamkeit mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw auf der Fahrbahn zusammen. Der geparkte Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der 25-Jährige kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall war die Industriestraße zwischenzeitlich in beide Richtungen blockiert. Der 25-jährige Autofahrer verletzte sich am Handgelenk. Bei seinem Auto kam es zu einem Totalschaden und musste ebenso wie das vom ersten Aufprall betroffene Auto abgeschleppt werden.

