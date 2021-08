Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Drei junge Männer fordern unter Vorhalt eines Messers Geld von 19-Jährigem - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt: (ots)

Drei unbekannte junge Männer sprachen am Freitagabend gegen 23.30 Uhr in der Waldpforte, im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle am Waldfriedhof einen 19-Jährigen an und forderten ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargeldes auf. Der 19-Jährige kam der Forderung nach und händigte den Unbekannten zwei 20-Euro-Scheine aus. Diese flüchteten daraufhin in die Kirchwaldstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung der kurz darauf verständigten Polizei verlief ergebnislos. Der 19-Jährige, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, beschrieb die drei unbekannten Personen wie folgt:

Person 1 - mit Messer:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle halblange Haare, südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit blauem Oberteil und kurzer schwarzer Hose der Marke "Adidas", hatte Muttermal an der Stirn, sprach deutsch

Person 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle halblange Haare, südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit schwarzer Trainingsjacke der Marke "Adidas"

Person 3:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletisch Figur, dunkle - an den Seiten sehr kurze/ausrasierte Haare, südosteuropäischer Phänotyp, bekleidet mit weißem T-Shirt und kurzer schwarzer Hose

Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

