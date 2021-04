Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit tödlich verletzter Person

Gondenbrett (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021 gegen 13:40 Uhr, kam es in der Ortslage Gondenbrett OT Obermehlen zu einem Unfall mit tödlich verletzter Person. Ein 43-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Prüm befuhr mit einem Radlader einen Feldweg. Aus noch unbekannter Ursache geriet er über den Rand einer steil abfallenden Böschung und kollidierte mit einem Baum. Vermutlich durch den Aufprall wurde die Person vom Radlader geschleudert. Der 43-Jährige erlag trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zur Unfallklärung in Auftrag gegeben.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Prüm und Gondenbrett sowie ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber, das DRK und die Polizei Prüm.

