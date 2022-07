Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 23.07.2022, 12:45 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 22.07.2022, 17:20 - 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kauflandes im Steinbeisweg zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein geparktes Opel Insignia, vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Schaden am Opel belief sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791400524 zu melden.

Fichtenau: Brennender Pkw auf der A7

Ohne erkennbare Ursache geriet am Freitag gegen 17:22 Uhr der Mercedes eines 54-jährigen bei der Fahrt auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf dem Standstreifen abstellen und dieses verlassen. Durch hinzueilende Zeugen konnte der angehängte Wohnwagen vom brennenden Pkw abgekoppelt und in Sicherheit geschoben werden. Die hinzueilende Feuerwehr (2 Fahrzeuge, 18 Einsatzkräfte) löschte den Pkw und die angrenzende Böschung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Zur Brandbekämpfung musste die Fahrtrichtung zeitweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell