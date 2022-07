Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand 23.07.2022, 12:45 Uhr

Aalen (ots)

Lauchheim: Unfall auf der B 29

Am Freitag gegen 17:55 Uhr wollte ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer von der B 29, Fahrtrichtung Bopfingen, nach links in Richtung Röttingen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 39-jährigen Triumph-Kraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Aalen-Wasseralfingen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Freitagabend zwischen 17:00 und 17:45 Uhr war ein VW T-Cross am Fahrbahnrand der Karl-Keßler-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Auto hinten links am Kotflügel und der Türe beschädigt. Beim Verursacher dürfte es sich um ein Kinderfahrrad gehandelt haben. Der Schaden am Pkw belief sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden.

