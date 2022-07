Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann von mehreren Personen verletzt - Diesel entwendet - Unfälle - Regenrinnen entwendet

Aalen (ots)

Schorndorf: Mann von mehreren Personen verletzt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, den 30.06.2022 in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in der Neuen Straße zugetragen hat. Ein 22 Jahre alter Mann wurde zunächst von einem ebenfalls 22-Jährigen aufgrund zurückliegender Streitigkeiten zu Boden geschubst. Anschließend schlugen zwei bisher unbekannte Begleiter des Mannes auf das am Boden liegende Opfer ein. Einer der Männer hatte hierbei einen Gegenstand, der bislang noch nicht verifiziert werden konnte, in der Hand. Der Geschädigte erlitt bei der Attacke erhebliche Verletzungen. Da die beiden Männer, die auf den am Boden Liegenden einschlugen, bislang nicht ermittelt werden konnten, werden dringend Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Personen geben können. Einer der bisher unbekannten Täter trug zur Tatzeit ein grünes T-Shirt, der andere war komplett schwarz gekleidet und trug eine weiße Baseballmütze. Laut dem Geschädigten hatten beide ein südländisches Äußeres. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Diesel entwendet

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag wurden aus einem Notstromaggregat, welches sich in einer Scheune im Belzerweg befand, sowie aus einem Traktor und einem Bagger mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht durch Traktorfahrer

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Traktors streifte am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr im Blütenweg eine Gartenmauer und beschädigte diese hierbei. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Traktorfahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Nachtragsmeldung zu Unfall auf B14 - unbekannter Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Am Freitagmorgen gegen 7:48 Uhr ereignete sich auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. Zum Unfallhergang konnten mittlerweile neue Erkenntnisse erlangt werden. Zunächst platzte an einem vorausfahrenden Fahrzeug ein Reifen, weshalb der Fahrer des Pkw unter Verwendung des Warnblinklichtes auf den Standstreifen fuhr. Ein dahinterfahrender, bisher unbekannter Autofahrer bremste seinen Pkw anschließend stark ab. Der wiederum dahinter fahrende, ebenfalls unbekannte Autofahrer, der vermutlich mit zu geringem Sicherheitsabstand unterwegs war, wich nach links aus, um eine Kollision mit dem vor ihm abbremsenden Pkw zu vermeiden. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 44-jähriger Subaru-Fahrer wich ebenfalls nach links aus, um eine Kollision mit dem unbekannten Autofahrer zu vermeiden und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde der Subaru nach rechts abgewiesen, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich. Der Autofahrer, der durch sein Ausweichmanöver den Unfall verursacht hatte, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer, der hinter dem Pannenfahrzeug unterwegs war und stark abbremste, fuhr ebenfalls ohne anzuhalten weiter und wird dringend als Zeuge gesucht. Weitere Unfallzeugen, die entsprechende Angaben zu den gesuchten Autofahrern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 08:40 Uhr:

Leutenbach-Nellmersbach: B14 nach Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart derzeit gesperrt

Ein 44 Jahre alter Subaru-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 7:48 Uhr die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Nellmersbach bemerkte er ein auf dem Standstreifen stehendes Pannenfahrzeug zu spät, wich nach links aus und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und fuhr eine Böschung neben der Fahrbahn hinauf, wo sich das Auto überschlug. Anschließend rollte der Pkw die Böschung wieder hinab und kam neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die B14 ist derzeit in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund der vielen Trümmerteile auf der Fahrbahn vollgesperrt (Stand 08:40 Uhr).

Alfdorf-Hintersteinenberg: Regenrinnen entwendet

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurden von zwei Gebäuden eines Vereins in der Straße Birkenäcker ca. 41 Meter Regenrinne sowie vier Meter Fallrohe abmontiert und entwendet. Zudem stiegen die Diebe in die Küchenzeile ein und entwendeten eine Blechdose mit einem geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

