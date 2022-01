Polizei Münster

POL-MS: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt - 22-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Der Münsteraner war auf dem Gievenbecker Weg in Richtung Gievenbeck unterwegs, als er plötzlich in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum fuhr. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht. Bei der Unfallaufnahme fanden die alarmierten Polizisten das Smartphone des 22-Jährigen im Fußraum des Wagens und stellten es sicher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Verfasser: Yusuf Yalim

