POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 23.07.2022, 12:45 Uhr

Aalen (ots) - Frankenhardt: Frau bei Unfall leicht verletzt Eine 59-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 17:00 Uhr mit ihren VW Golf den Weg von Unterspeltach in Fahrtrichtung Bechhof und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde sie leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Gaildorf: Verkehrsunfallflucht Kurz vor 10:00 Uhr am Freitagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter ...

