Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 13-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Wiesloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochvormittag ein 13-jähriges Mädchen verletzt. Nach seiner notärztlichen Untersuchung vor Ort wurde es mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, fuhr das Mädchen gegen 9.30 Uhr mit seinem Rad vom Mertzgarten auf die Straße "Zur Tuchbleiche" und stieß dort mit einer bevorrechtigen 28-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen, die in Richtung Messplatzstraße fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro.

