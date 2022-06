Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzt und mehr als 45.000 Euro Schaden bei Unfall

Wiesloch (ots)

Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Im Hoßacker / Lohmühle ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem 81-jährigen Fahrer eines Wohnmobils, wodurch beide so schwer verletzt wurden, dass sie stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Autofahrer war auf der Straße Lohmüle unterwegs und wollte nach links in die Straße Im Hoßacker abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Wohnmobils, wonach die beiden Fahrzeuge miteinander verunfallten. Nach dem Zusammenstoß streifte das Wohnmobil einen Zaun und kam an einer Grundstücksmauer zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 45.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befand sich auch die Feuerwehr Schatthausen, Baiertal und Wiesloch mit vier Fahrzeugen.

