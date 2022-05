Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Herten: Festnahmen nach versuchtem Kabeldiebstahl

Recklinghausen (ots)

Auf einem Zechengelände an der Fernewaldstraße (Bottrop) nahm die Polizei am Donnerstagabend einen 30- und einen 40-Jährigen, beide aus Oberhausen, nach einem versuchten schweren Diebstahl vorläufig fest. Gegen 22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, da er verdächtige Personen auf dem Gelänge bemerkte. Als die Beamten das Gebäude betraten, flüchteten die beiden Tatverdächtigen sofort bei Erblicken der Kollegen. Sie versteckten sich in einem Büroraum. Dort wurden sie jedoch schnell gefunden. In dem Gebäude fanden die Polizisten schließlich auch zerschnittene und bereit gelegte Kupferkabel, sowie Einbruchswerkzeug. Daraufhin wurden die beiden Verdächtigen fest- und mit zur Wache genommen. Das aufgefundene Werkzeug wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet und die beiden Oberhausener, nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen, wieder entlassen.

In Herten verschafften sich mehrere Unbekannte am Donnerstagabend (ca. 21 Uhr) Zugang zu einem Gelände an der Herner Straße/ Jägerstraße. Eine Zeugin beobachtete sie dabei, wie sie sich an Kabeltrommeln zu schaffen machten. Die Beamten gelangten zunächst unbemerkt aufs Gelände. Als die unbekannte Tätern sie dann doch bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Sie rannten zunächst in Richtung Jägerstraße und dann in den angrenzenden Katzenbusch. Einen 14-jährigen Dortmunder konnten die Polizisten dann ergreifen und vorläufig festnehmen. Kurz darauf trafen die Beamten drei weitere Verdächtige auf der Jägerstraße an, die der Beschreibung nach und aufgrund ihrer leicht verdreckten Kleidung, ebenfalls angehalten und kontrolliert wurden. Zur Identitätsfeststellung wurden sie ebenfalls zur Wache transportiert. Die drei Verdächtigen kommen ebenfalls aus Dortmund (13,14,20). Am Tatort fanden die Kollegen diverse Werkzeuge, Handschuhe und auch bereit gelegtes Diebesgut (Kabel) auf. Die Sachen wurden sichergestellt. Alle vier Verdächtigen wurden nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Weitere Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

