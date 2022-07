POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 24.07.2022, 11:30 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Stand 24.07.2022, 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Satteldorf: Quad-Fahrerin schwer verletzt Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 33jährige Quad-Fahrerin die B 290 von Wallhausen kommend in Fahrtrichtung Crailsheim. Auf Höhe des Industriegebietes Satteldorf kam ihr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn entgegen. Während das vor ihr fahrende Fahrzeug sein Tempo verringerte und nach rechts an den Fahrbahnrand fuhrt, schätzte die Quad-Fahrerin die Situation falsch ein und kam mit ihrem Gefährt zu weit nach rechts. In der Folge kollidierte sie mit der rechten Schutzplanke und kam zu Fall. Der Fahrer des Rettungswagens konnte den Unfall im Rückspiegel beobachten und kehrte zur Unfallstelle zurück. Durch den Unfall wurde die Quad-Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B290 voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Satteldorf war mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer Am Samstagabend, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 21jähriger Radfahrer die Ackeranlagen von Steinbach kommend in Richtung Ackeranlagencafe. Er hatte kein Licht am Fahrrad und trug auch keinen Fahrradhelm. Auf dem Weg herrschte zu dieser Zeit reger Fußgängerverkehr. Deshalb fuhr er links neben dem Weg und übersah hierbei einen Graben. Er kam zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Die hinzugerufene Polizei stellte außerdem fest, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Er kam zu weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf 1000 Euro.

