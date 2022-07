Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 24.07.2022, 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Großerlach: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 41jähriger VW Golf Fahrer die B14 von Sulzbach/Murr in Richtung Großerlach. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kam er nach links über die Gegenfahrbahn von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Im Anschluss erlangte er zwar wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Fiat 500. Der 41jährige Golf-Fahrer, sowie dessen 38jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der 60jährige Fiat-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Seine 62jährige Beifahrerin erlitt schwer Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswägen sowie ein Notarzt im Einsatz. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr Sulzbach/Murr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die B14 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 36 000 Euro.

Weissach im Tal: Vorfahrt missachtet, Rollerfahrer verletzt Am Sonntagmorgen, gegen 09:13 Uhr, befuhr eine 58jährige VW-Golf Fahrerin die Lommatzscher Straße in Unterweissach und wollte nach links in die vorfahrtberechtigte Stuttgarter Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Die Golf-Fahrerin übersah hierbei den in Richtung Lindenplatz fahrenden 57jährigen Vespa-Fahrer. Um eine Kollision zu verhindern, leiteten beide Verkehrsteilnehmer einer Vollbremsung ein. Dadurch kam es zwar zu keiner Berührung der Beteiligten, jedoch verlor der Vespa-Fahrer die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden an seiner Vespa beläuft sich auf 500 Euro.

