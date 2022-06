POL-HH: 220613-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf Kiosk in Hamburg-Iserbrook

Hamburg (ots) - Unfallzeiten: a) 10.06.2022, 13:10 Uhr b) 10.06.2022, 15:25 Uhr c) 11.06.2022, 16:50 Uhr d) 11.06.2022, 17:00 Uhr Unfallorte: a) Hamburg-Sasel, Stratenbarg b) Hamburg-Bergedorf, Kurt-A.-Körber-Chaussee c) Hamburg-Moorburg, Waltershofer Straße/Moorburger Elbdeich d) Hamburg-Bramfeld, Berner Chaussee/Mützendorpsteed Am Freitag und Samstag wurden bei ...

mehr