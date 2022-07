Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht - Durch Schläge verletzt - Unbelehrbar - Wer wurde gefährdet? - Unfallflucht - Bei Schäferstündchen Fahrzeug beschädigt? - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Zeugen gesucht

Gegen 23.30 Uhr am Sonntagabend wurde ein Anwohner der Bismarckstraße durch Geräusche aufgeschreckt. Als er aus einem Dachfenster auf die Straße schaute, konnte er einen Unbekannten beobachten, der gerade im Begriff war, von der Ladefläche eines Pritschenwagens eine Motorflex zu entwenden. Als der Anwohner den mutmaßlichen Dieb anschrie, ergriff dieser die Flucht in Richtung Kolpingstraße. Zwei Mädchen, die in diesem Bereich standen und womöglich wichtige Zeugen sind, erschraken augenscheinlich, als der Unbekannte an ihnen vorbeirannte. Zwischenzeitlich wurde der Besitzer des Pritschenwagens verständigt, welcher sich zusammen mit dem Zeugen auf die Suche nach dem Unbekannten machte. Die beiden trafen in der Nähe einer Metzgerei eine männliche Person an, bei welcher es sich eventuell um den Tatverdächtigen gehandelt hat und verständigten daraufhin die Polizei. Allerdings entfernten sie sich wieder von der Person, so dass diese ihren Weg fortsetzen und durch die eintreffende Polizei nicht mehr angetroffen werden konnte. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen - insbesondere die zwei Mädchen - die sachdienliche Hinweise in dieser Sache geben können, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Aalen: Keinerlei Ausweispapiere mitgeführt

Nachdem ein 52-Jähriger am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen dabei beobachtet worden war, wie er ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben, mit seinem VW den Burgstallkreisel befuhr, sollte er in der Langertstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Entsprechende Anhaltesignale seitens der Polizei ignorierte der Mann; er stoppte sein Fahrzeug erst rund 150 Meter weiter. Auf die Frage nach seinen Papieren reagierte er sofort mit völligem Unverständnis. Ausweis, Führerschein oder Fahrzeugpapiere konnte er nicht vorweisen; seine Personalien wollte er ebenfalls nicht preisgeben. Nachdem die Durchsicht seines Fahrzeuges nach entsprechenden Dokumenten negativ verlief, wurde der 52-Jährige zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier verbracht. Erst dort konnte eine eindeutige Identifizierung stattfinden, ehe der Mann dann wieder auf die Straße entlassen wurde.

Neresheim: Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zu. Kurz nach 18 Uhr befuhr die Bikerin die Landesstraße 2033 zwischen Neresheim und Dischingen. In einer Linkskurve lehnte sie sich wohl zu weit in die Kurve, weshalb die linke Fußraste ihres Zweirades am Asphalt hängen blieb und die 22-Jährige gegen die Leitplanke prallte und hierbei von ihrem Motorrad geschleudert wurde. Das Fahrzeug fuhr anschließend selbständig noch rund 50 Meter weiter, ehe es am linken Fahrbahnrand auf die Seite fiel. Die 22-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Heidenheim verbracht.

Aalen-Unterkochen: Durch Schläge verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr wurde eine 24-Jährige, die sich in einer Gaststätte in der Heidenheimer Straße aufhielt, von zwei Männern angesprochen, welche ihr wohl Betäubungsmittel verkaufen wollten. Als ihr 27 Jahre alter Begleiter dies stellvertretend für seine Freundin ablehnte, begannen die zwei Männer, auf ihn einzuschlagen. Der 27-Jährige erlitt hierbei mehrere Verletzungen. Abschließend drohten ihm die beiden Männer für den Fall einer Strafanzeige. Entsprechende Ermittlungen wurden nun vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 34-Jähriger seinen VW Transporter am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der B 29 beim Rombachtunnel anhalten. Ein 30-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Aalen: Unbelehrbar

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt kontrollierten Beamte des Aalener Polizeireviers am Sonntagmorgen kurz vor 1 Uhr eine 21-Jährige, die mit ihrem Opel die Gartenstraße befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Autofahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand; eine geringe Menge Marihuana konnte bei der 21-Jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sich die 21-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Das Führen eines Fahrzeuges wurde ihr für mindestens 24 Stunden untersagt. Dennoch wurde die 21-Jährige gegen 3.30 Uhr erneut fahrend im Heimatwinkel angetroffen, woraufhin ihr die Fahrzeugschlüssel abgenommen wurden. Auf die 21-Jährige kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Aalen: Wildunfall - rund 10.000 Euro Schaden

Auf der Kreisstraße 3325 zwischen Treppach und Fachsenfeld erfasste ein 25-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 1.25 Uhr mit seinem Audi ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Ellenberg: Reh ausgewichen

Eigenen Angaben zufolge musste eine 64-Jährige am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Ellenberger Straße im Bereich Ditlesmühle mit ihrem Ford einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen. Dabei kam sie mit ihrem Pkw von der Straße ab, fuhr gegen einen Streugutkasten und beschädigte zwei Verkehrsschilder, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Lorch: Wer wurde gefährdet?

Eine Zeugin meldete der Polizei am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr, dass sich auf der B 29 Höhe Lorch West zwei Fahrzeuge vermutlich ein Rennen liefern würden. Ein roter Ferrari und ein weißer Mercedes AMG fuhren offenbar mehrfach nebeneinander her, wobei die Autofahrer mehrfach zunächst den rückwärtigen Verkehr ausbremsten und danach ihre Fahrzeuge beschleunigten. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers konnten die beiden Fahrzeuge auf Höhe einer Tankstelle angetroffen und die beiden 24 und 33 Jahre alten Fahrer kontrolliert werden. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der beiden Männer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Sonntagmorgen 7.30 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er mit seinem Pkw zwei in der Gutenbergstraße abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Bei Schäferstündchen Fahrzeug beschädigt?

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den bislang Unbekannte zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr verursachte. Offenbar im Verlauf eines Schäferstündchens wurde die Motorhaube eines VW, der in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt war, zerkratzt und eingedellt. Vor Ort wurden entsprechende Utensilien neben dem Fahrzeug aufgefunden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Eschach: Kradfahrer leicht verletzt

Mit seinem Krad befuhr ein 16-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Waldmannshofen und Kemnaten. Aufgrund eines Fahrfehlers beim Ausweichen eines Schlaglochs kam der Jugendliche mit dem Krad von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Der 16-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell