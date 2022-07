POL-SO: Gegen Baggerschaufel geprallt

Soest (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem Garten in der Magazingasse ein Pedelec entwendet. Unbekannte Täter betraten den Garten und entwendeten das in sich abgeschlossene Fahrrad. Wahrscheinlich trugen die Diebe das Velo aus dem Garten heraus. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02921-91000 zu wenden. (lü) Rückfragenvermerk für ...

