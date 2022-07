Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unter Alkoholeinfluss

Soest (ots)

Am Sonntag, um 22:50 Uhr, wurde die Polizei zur Oestinghauser Landstraße gerufen. Hier lag ein Auto im Graben. Der 31-jährige Autofahrer aus Bad Oeynhausen war mit seinem Daewoo auf der Oestinghauser Landstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben schlief er am Steuer ein. Sein Auto kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und landete schließlich im Straßengraben. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Da die Polizisten Alkoholgeruch feststellten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Mit dem Wert von 2,2 Promille ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa1300,- EUR geschätzt. (lü)

