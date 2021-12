Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülltonnenbrand - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (29.12.2021), gegen 19:45 Uhr, brannten zwei Mülltonnen in der Kärtner Straße. Vermutlich wurden diese vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell