Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (30.12.2021), gegen Mitternacht, wurde die Polizei alarmiert, da in der Mundenheimer Straße eine Frau geschlagen worden sei. Der 48-jährige Angreifer verhielt sich direkt aggressiv gegenüber den Polizeikräften und schlug einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Der 48-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Auch hiergegen wehrte sich der Mann, so dass die Polizeikräfte unmittelbaren Zwang anwenden mussten.

Da der 48-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen schien, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Durch den Angriff wurde ein 27-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Auch die angegriffene Frau wurde leicht verletzt.

Der 48-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell