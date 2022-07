Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus in Freibad WhatsAPp-Betrug, Einbruch, Brände und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Vandalen im Freibad

Unbekannte überstiegen zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 06:00 Uhr den Zaun zum Freibad i der Straße Badwiesen. Auf dem Gelände beschädigten die Eindringlinge mehrere Sonnenschirme und ein Umkleidehäuschen. Auch warfen sie Gegenstände ins Becken. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schrozberg-Krailshausen: Müll- bzw. Heubrand

Am Samstag, kurz vor 12:00 Uhr, wurde im Gewann Steinbiegel der Brand von Heu und Müll gemeldet. Die Feuerwehr Niederstetten war mit 3 Fahrzeugen und 6 Wehrleuten im Einsatz, die Feuerwehr Schrozberg mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten. Die Polizei ermittelt bezüglich der Brandursache.

Langenburg-Nesselbach: Einbruch in Firmengebäude

Am Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 1:00 Uhr und 13:00 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Laßbacher Straße. Im Inneren des Gebäudes nahm der Einbrecher eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld an sich und flüchtete.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Einbrecher unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: WhatsApp-Betrüger machen Beute

Ein Ehepaar aus Satteldorf wurde im Laufe des Sonntags Opfer von Betrügern. Mit der nun mehr bekannten Masche des WhatsApp-Betruges, bei der sich die Kriminellen als nahe Angehörige ausgeben und darum bitten für sie Geldbeträge zu überweisen, machten die Betrüger in diesem Fall über 5.000 Euro Beute.

Der Betrug flog auf, als die Betrüger ein drittes Mal um eine Überweisung baten.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch. Sprechen Sie erst persönlich mit der Person, die Sie um die Überweisung von Geld bittet. Reden Sie auch mit Ihren Angehörigen über die Problematik und klären Sie sie über die Gefahren auf.

Gerabronn: Brand von Landmaschinen

Am Sonntag gegen 17:20 Uhr wurde von der Integrierten Leitstelle der Brand eines Landmaschinen-Gespanns gemeldet. Offenbar war eine Ballenpresse in Brand geraten. Das Feuer hatte dann auf die Deutz-Zugmaschine übergegangen. Die Feuerwehr Gerabronn war vor Ort im Löscheinsatz. Durch den Brand entstand Sachschaden von rund 300.000 Euro an dem Maschinengespann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Wolpertshausen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Am Sonntag gegen 8:15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Toyota auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen kam er dabei mit seinem PJW nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr eine Böschung hinunter. Die Fahrt endete in einem Gebüsch. Der Fahrer, sowie seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Mazda die B19 als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer die Landhegstraße in Richtung des Schlichtwegs. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Busfahrer welcher den Schlichtweg in Richtung Am Kreuzstein befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell