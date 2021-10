Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Neustadt (Wied) (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 08.10.2021 in der Zeit von 05:35 Uhr bis 07:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Altenpflegeheims, Klosterstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei entwendeten die bislang unbekannten Täter beide Kennzeichen eines schwarzen PKW Ford Fiesta. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, werden gebeten, diese bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell