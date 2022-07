Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bahnbetriebsunfall

Aalen (ots)

Rainau: Bahnbetriebsunfall wegen Blitzeinschlag in Baum Am Montag, den 25.07.2022, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein Zug die Bahnstrecke von Goldshöfe in Richtung Crailsheim. Auf Höhe Rainau-Buch kam es aufgrund des Unwetters zu einem Blitzeinschlag in einen Baum neben der Bahnstrecke. In der Folge fielen große Äste des Baumes in die Oberleitung, so dass der herannahende Zug eine Schnellbremsung einleiten musste. Der Zug kam im Bereich der beschädigten Oberleitung zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 105 Reisende im Zug. Drei Reisende wurden durch die eingeleitete Schnellbremsung leicht verletzt. Diese wurden durch die anwesenden Notärzte und Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die freiwilligen Feuerwehren aus Aalen und Rainau waren mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort und Unterstützten bei der Evakuierung der restlichen Reisenden aus dem Zug in ein nahe gelegenes Vereinsheim. Von dort konnten die Reisenden mit Bussen zum Zielbahnhof weiterreisen. Der Sachschaden am Zug und den Oberleitungen beläuft sich auf ca. 100.000 - 150.000 Euro. Die Bahnstrecke bleibt bis zur Bergung des Zuges und Reparatur der Oberleitungen gesperrt.

