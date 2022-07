Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 10:00 Uhr

Aalen (ots)

Blaufelden: Brand in Wohnhaus

Am Samstag gegen 12:55 Uhr kam es in der Schrozberger Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Aufgrund eines technischen Defektes kam es in einem Verteilerkasten in der Waschküche zu einem Brand. Die Flammen griffen u.a. auf Holzkisten über. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Wohnung unbewohnbar. Die mehrköpfige Familie, die zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Haus war, wurde in einer Ferienwohnung untergebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Blaufelden, Schrozberg und Gerabronn waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt.

