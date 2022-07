POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Aalen

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch in Nagelstudio Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brach ein bisher unbekannter Dieb in ein Nagelstudio in der Marktgasse ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Fündig wurde der Einbrecher nicht, hinterließ allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen. ...

