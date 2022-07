Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aggressiver betrunkener Radfahrer

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Betrunkener Radfahrer widersetzt sich Maßnahmen

Am Freitag gegen 21:20 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, der sichtlich alkoholisiert die gesamte Fahrbahnbreite der Ludwig-Erhard-Straße ausnutzte. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von beinahe 2 Promille. Als der 39-Jährige in der Folge ins Krankenhaus verbracht werden sollte, um eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung seines Alkoholisierungsgrads durchzuführen, widersetze er sich den Maßnahmen der Polizeibeamten und griff diese an, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde er zum Ausnüchtern in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Crailsheim verbracht. Auch hier setzte er sich fortgesetzt gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr und beleidigte und bedrohte die polizeilichen Einsatzkräfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell