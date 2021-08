Polizei Gütersloh

POL-GT: 27-Jähriger randaliert alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwochabend (04.08., 18.15 Uhr) wurde die Polizei über einen Randalierer in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße informiert. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, verließ der 27-jährige Mann den Laden und randalierte auf der Straße weiter. Er schmiss Mülltonnen um, trat gegen Gegenstände und schlug auch einen Passanten.

Da er auch auf die Ansprache der eingesetzten Polizisten sehr aggressiv reagierte, die Fäuste gegen sie erhob und auf Ansprache nicht reagierte, sollte der offensichtlich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte er sich vehement.

Letztendlich wurde er in das Gütersloher Polizeigewahrsam gefahren. Dort verlieb er zur Ausnüchterung und der damit einhergehenden Gemütsberuhigung.

