POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht in der Steinhäuserstraße - Polizei bittet um Hinweise (15.07.2021)

Zu einer Unfallflucht, bei welcher am Donnerstag ein in der Steinhäuserstraße Ecke Predigerstraße geparkter Audi A1 beschädigt worden ist, bittet die Polizei Rottweil um Hinweise. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis kurz nach 18.00 Uhr beschädigter ein Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Einparken einen Audi A1, der am Fahrbahnrand der Steinhäuser Straße unmittelbar vor der Kreuzung mit der Predigerstraße abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

