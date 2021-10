Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Angeschmort

Bestwig (ots)

In einem Einkaufsmarkt auf der Straße "Borghauen" bemerkten Kunden am Mittwoch um 16.10 Uhr einen qualmenden Warencontainer. Unbekannte Täter hatten die umwickelte Schutzfolie angesteckt. Die Folie war lediglich geschmolzen. Da Teile der Folie noch schmorten, schoben Mitarbeiter den Wagen nach draußen und löschten diese mit einem Feuerlöscher ab. Durch das geschmolzene Plastik wurde der Rollcontainer beschädigt. Ein sonstiger Sachschaden ist nicht entstanden. Auch gab es keine Verletzten. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

