POL-HSK: Paderborner ins Krankenhaus

Marsberg (ots)

Nach einem Alleinunfall mit seinem Pkw musste am Mittwoch ein 39-jähriger Paderborner ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann um 17.40 Uhr auf der Landstraße 870 von Massenhausen in Richtung Canstein unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw von der Straße ab. Das Auto geriet in den Straßengraben und überschlug sich. Letztlich blieb es auf allen vier Reifen stehen. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Fahrer. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend ins Krankenhaus.

