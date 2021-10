Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

Schmallenberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 00.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Straße "Am Krähenberg". Nach ersten Erkenntnissen war ein 37-jähriger Autofahrer aus Bad Berleburg von der Straße abgekommen. Der Pkw fuhr ein Straßenschild um, durchbrach eine Hecke und blieb anschließend auf einem Spielplatz stehen. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. In der Polizeiwache Schmallenberg wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

