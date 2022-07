Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 10:00 Uhr

Aalen

Backnang: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend gegen 19:40 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Blumenstraße. Auf Höhe der Einmündung Maubacher Straße verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, sein Heck brach aus und er stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Peugeot. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro, am Peugeot wird der Schaden auf ca. 9000,- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Großaspach: Liebesbotschaft verursacht Polizeieinsatz

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde im Bereich Großaspach ein Flugzeug mit starker Rauchentwicklung und einem vermeintlichen Absturz gemeldet. Eine polizeiliche Überprüfung ergab glücklicherweise, dass kein Flugzeug abgestürzt war, sondern ein verliebter Pilot mit seinem Modellflieger mit Rauchanlage ein Herz in die Luft "gemalt" hatte.

