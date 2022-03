Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadtgeschehen zum Wochenende Freitag/Samstag 4./5. März - Clubs und Bars öffnen - Düsseldorfer Polizei bereitet sich auf intensive Einsatzbelastung vor

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei bereitet sich auf ein erneut sehr einsatzbelastendes Wochenende in der Altstadt vor. Ein mögliches hohes Personenaufkommen, insbesondere von sogenannten Problemgruppen machen eine starke Präsenz an den Brennpunkten, wie dem "Bolker Stern" und der Freitreppe, erforderlich. Die Düsseldorfer Polizeiführung will das bestehende Messer- und Waffenverbot kontrollieren und sanktionieren. Hierbei wird die Polizei der Landeshauptstadt durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Der Schwerpunkt des Einsatzgeschehens, wird in der Altstadt auf der Bolkerstaße, dem "Bolker Stern" und am Rheinufer liegen. Insbesondere im Bereich des "Bolker Sterns" (Bolkerstraße - Hunsrückenstraße) hatten sich an den vergangenen Wochenenden schon am Nachmittag in Spitzenzeiten mehrere Hundert junge Männer aufgehalten, die es auf Konfrontation mit der Polizei, Eskalation und Gewalt angelegt hatten. Es kam zu Körperverletzungen und Widerständen gegen Polizisten.

"Die Düsseldorfer Polizei wird an ihrer Null-Toleranz-Strategie gegenüber Straftätern und gewalttätigen oder gewaltbereiten Personen festhalten und entsprechende Einsatzmaßnahmen sogar weiter verstärken. Nur so können die Sicherheit in der Altstadt gewährleistet und Straftaten verhindert werden. Die Polizei wird erneut konsequent einschreiten und unfriedliche Besucher, falls erforderlich, frühzeitig in Gewahrsam nehmen, betonten die stellevertretende Polizeipräsidentin Silke Wehmhörner und Leitender Polizeidirektor Dietmar Henning angesichts des bevorstehenden Wochenendes.

