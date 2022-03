Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach versuchtem Tötungsdelikt in der Altstadt - 17-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Nach versuchtem Tötungsdelikt in der Altstadt - 17-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Unsere Pressemeldungen von Dienstag, 1. März 2022 und Mittwoch, 2. März 2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5159800

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5160310

Nachdem sich am Dienstagabend ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Altstadt bei der Polizei gestellt hatte, ordnete ein Haftrichter gestern Untersuchungshaft an. Der Jugendliche steht im Verdacht, drei Personen durch Stiche zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell