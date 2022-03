Polizei Düsseldorf

POL-D: "Dealerwohnung" in Friedrichstadt - 3.500 Euro und Cannabis zwischen Revisionsklappe und Siphon versteckt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Beamte und Beamtinnen des Einsatztrupps "PRIOS" konnten gestern Nachmittag Cannabis und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld aus einem Versteck in einer Wohnung an der Mintropstraße holen. Der 21-jährige Wohnungsinhaber und sein 25-jähriger "Käufer" wurden zunächst vorläufig festgenommen. Sie wurden wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Am Nachmittag beobachteten die Beamten die Übergabe einer kleineren Menge Drogen vor einem Haus an der Mintropstraße. Ein Durchsuchungsbeschluss bei dem 21-jährigen marokkanischen Verkäufer wurde erwirkt und dementsprechend durchsucht. Trotz "guten" Verstecks stießen die Polizisten auf Geld und Drogen. Die anschließende Durchsuchung bei dem 25-jährigen Algerier in Kaiserswerth verlief negativ. Die Ermittlungen wegen des Besitzes von Drogen und des möglichen Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.

