POL-D: Mehrere Aufzüge und Kundgebungen am Samstag in der Landeshauptstadt - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Düsseldorf erwartet

Mehrere Demonstrationen wurden für Samstag, den 5. März 2022, im Düsseldorfer Stadtgebiet bislang bei der Polizei angezeigt. Davon ziehen drei durch innerstädtische Straßen. Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Ein Aufzug zum aktuellen weltpolitischen Geschehen wurde von einem Verein mit rund 1.000 Teilnehmenden für 14 Uhr im Hofgarten (Wiese an der Hofgartenrampe) angezeigt. Aufgrund der Erfahrung in der vergangenen Woche ist hier mit deutlich mehr Demonstrierenden zu rechnen. Der Aufzug zieht über innerstädtische Straßen.

Eine wöchentlich stattfindende Demonstration wurde für Samstag erneut von einer Privatperson mit 3.500 erwarteten Teilnehmenden um 15 Uhr angemeldet. Der Aufzug mit Bezug zur Covid-19-Pandemie soll diesmal vom Rheinpark an der Cecilienallee in Golzheim starten und verläuft dann durch Derendorf, Pempelfort sowie Düsseltal. Er endet schließlich wieder im Rheinpark.

Eine weitere Privatperson meldete für 15 Uhr einen weiteren Aufzug zum Internationalen Frauentag mit 1.000 Teilnehmenden auf dem Johannes-Rau-Platz an. Die Teilnehmenden ziehen dann über Straßen in Unterbilk, Bilk und Stadtmitte und enden am Burgplatz.

Weitere Kundgebungen im Zeitraum von 10:00 bis 18 Uhr sind mit unterschiedlicher Teilnehmendenzahl unter anderem im Bereich des Landtags angemeldet.

Zur Bewältigung des Demonstrationsgeschehens sind mehrere Hundertschaften im Einsatz. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch der öffentliche Personennahverkehr wird betroffen sein.

Für Fragen in diesem Zusammenhang ist ab 12 Uhr unser Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800 900 9000 für Sie geschaltet.

Am Einsatztag ist die Pressestelle der Polizei unter den bekannten Telefonnummern für Journalisten zu erreichen.

