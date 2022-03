Polizei Düsseldorf

POL-D: Erfolgreich erprobt: Streifenteams des Polizeipräsidiums Düsseldorf ab sofort mit Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) unterwegs

Düsseldorf (ots)

Uniformierte Polizistinnen und Polizisten der Landeshauptstadt können seit Anfang dieser Woche das Distanzelektroimpulsgerät (kurz DEIG, umgangssprachlich Taser) zu ihrer Grundausstattung zählen. Im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts waren die Geräte im vergangenen Jahr zunächst von Kolleginnen und Kollegen des Einsatztrupps PRIOS und der Polizeiinspektion Süd erfolgreich getestet worden. Mittlerweile sind auch Streifenteams der Wachen Lohausen, Mörsenbroich und Stadtmitte mit dem DEIG ausgerüstet. Am 1. März erfolgte die Übergabe des letzten Geräts an die Wache Mörsenbroich.

"Unsere Erfahrungen im täglichen Dienst haben gezeigt, dass das DEIG eine hohe deeskalierende Wirkung hat. Es ist damit ein weiteres wichtiges und willkommenes Element für einen besseren Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen", so Norbert Wesseler. Erfreulich ist, dass das DEIG in über 80 Prozent der Fälle gar nicht zum Einsatz kommen musste. "Ein bloßes Zeigen des DEIG oder ein angedrohter Einsatz haben den Polizistinnen und Polizisten in den meisten Fällen ausgereicht. Brenzlige und gefährliche Situationen konnten gelöst werden, ohne dass jemand Verletzungen davon getragen hat" resümiert der Projektverantwortliche des PP Düsseldorf, Polizeioberrat Christian Müller.

Das DEIG in der Signalfarbe Gelb wird gut sichtbar mitgeführt. Potentielle Angreifer sollen so davon abgehalten werden, Polizistinnen und Polizisten überhaupt anzugreifen. Falls das DEIG doch zum Einsatz kommen muss, gibt das Gerät nach Abschuss zweier Elektroden Stromimpulse auf den Körper ab. Der Getroffene wird sofort kurzzeitig handlungsunfähig und der Angriff wird abgewehrt.

