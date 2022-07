Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkkreis: Unfallfluchten - Passanten angepöbelt und bedroht - Polizeibeamten leicht verletzt - Brände - Fahrzeug entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Von der Sulzdorfer Straße kommend, bog eine 59-Jährige am Montagmorgen kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem VW in die Schulstraße ein. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer, der auf dem Rad-/Gehweg in die gleiche Richtung fuhr. Der Jugendliche wurde von dem Fahrzeug erfasst, wodurch er auf die Straße stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec wurde das Vorderrad massiv verbogen; der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 200 Euro. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr trotz Verbot für Fahrzeuge über 6 Tonnen den Himmlinger Weg am Ortseingang von Unterkochen, um augenscheinlich eine Baustelle zu umfahren. Beim Abbiegen streifte er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, wobei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge stoppte das Fahrzeug und wies den Mann auf den Unfall hin, woraufhin dieser lautstark widersprach und weiterfuhr. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall entstand, der sich am Montagmittag ereignete. Kurz vor 12 Uhr befuhr eine 69-Jährige mit ihrem VW Golf die B 29 zwischen dem Aalener Dreieck und Essingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, streifte eine Leitplanke und fuhr dann in den Graben. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Aalen: Passanten angepöbelt und bedroht

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr verständigte eine Frau die Polizei, nachdem sich ein 42-Jähriger beim ZOB gegenüber Passanten sehr aggressiv verhielt und wohl auch einen älteren Mann zu Boden gestoßen hatte. Dieser habe bei dem Sturz eine Verletzung am Arm erlitten. Aufgrund der Beschreibung der Zeugin konnten Beamte des Aalener Polizeireviers den mutmaßlichen Täter am Busbahnhof antreffen. Dieser war gerade im Begriff, in bedrohlicher Haltung auf einen Passanten zuzugehen, was von den Beamten unterbunden werden konnte. Auf Ansprache reagierte der deutlich betrunkene Mann lautstark und aggressiv. Nachdem er sich mehrfach gegen die Polizisten stellte, wurden ihm Handschließen angelegt. Da der 42-Jährige eine blutende Wunde aufwies, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn ins Krankenhaus brachte. Nachdem er versorgt worden war, wurde er auf richterliche Anordnung bis Dienstagmorgen 5 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Personen, die von dem 42-Jährigen angegriffen, beleidigt oder bedroht wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Neresheim-Stetten: Rund 40.000 Euro Schaden durch Brand

Ersten Einschätzungen nach auf rund 40.000 Euro beläuft sich der Schaden, der am Montagmittag bei einem Brand entstand. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich gegen 14 Uhr im Gewann Pfahläcker frisch gedroschenes Gerstenstroh. Aufgrund des Windes wurden innerhalb kürzester Zeit rund acht Hektar Stoppelfeld einschließlich Stroh in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf einen ca. 5 Hektar großen Sommergerstenacker und auf einen Weizenacker über. Durch den sich dann drehenden Wind wurde auch ein Waldstück in Mitleidenschaft gezogen. 14 Landwirten gelang es, mit ihren Traktoren, Radladern und sonstigen landwirtschaftlichen Geräten ein weiteres Übergreifen zu verhindern, ehe der Brand von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim, Elchingen und Dorfmerkingen gelöscht werden konnte. Insgesamt waren sechs Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte vor Ort. Ebenfalls im Einsatz waren drei Fahrzeuge des DRK samt Besatzung, die glücklicherweise keine verletzten Personen versorgen mussten.

Aalen: Fahrzeug entwendet

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr entwendeten Unbekannte einen weißen Opel Meriva, der in einer Hofeinfahrt in der Rombacher Straße abgestellt war. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HDH - HR 236 hat einen Wert von rund 4000 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Jugendlicher Dieb

Ein 14-Jähriger wurde am Montagnachmittag gegen 16 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen vorläufig festgenommen, nachdem er in einer Drogerie in der Friedhofstraße Parfum im Wert von rund 1500 Euro entwendet hatte. Der Jugendliche war in den letzten 10 Tagen bereits fünfmal wegen Ladendiebstahls zur Anzeige gebracht worden.

Aalen: Polizeibeamten leicht verletzt

Kurz vor 20 Uhr am Montagabend schrie ein 32-Jähriger am Gmünder Torplatz offenbar lautstark herum und warf Blumentöpfe auf die Straße. Nachdem er von einem Security-Mitarbeiter angesprochen und zur Ruhe ermahnt wurde, beleidigte er den Mann und schlug ihn ins Gesicht. Gegen die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten leistete er erheblich Widerstand, wobei ein Beamter sich leichte Verletzungen zuzog. Der 32-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Aalen: Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 27 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall am Montagabend zu. Gegen 19.30 Uhr befuhr sie einen Schotterweg zwischen der Schradenbergstraße und dem Milanweg. Hier erschrak sie wegen eines Kleinkraftrades, wich nach rechts aus und stürzte dabei. Die 27-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag ereignete. Mit seinem Opel Mokka fuhr ein 67-Jähriger gegen 10.40 Uhr vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf die Sebastian-Merkle-Straße ein. Hierbei übersah er den Renault eines 43-Jährigen und streifte diesen.

Bopfingen: Brennende Thujahecke

Mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Montagabend gegen 22 Uhr zum Brand einer Hecke in den Steigweg aus. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Thujahecke Feuer gefangen, wodurch rund sechs Meter des Gewächses beschädigt bzw. zerstört wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Bopfingen: 7500 Euro Schaden

Bereits zwischen Montag, 13.06. und Samstag 23.07. montierten Unbekannte an einem weißen Alfa Romeo beide Hinterräder ab und entwendeten die Bremsbacken, Bremsscheiben, Bremssattel und Bremsschläuche. Die Täter durchtrennten anschließend den Kabelbaum der beiden Hinterräder für die elektrische Handbremse. An dem Fahrzeug, das auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Nördlinger Straße abgestellt war, entstand ein Schaden von rund 7500 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960223 entgegen.

Rainau: Glück im Unglück

Glücklicherweise unverletzt blieb eine Autofahrerin, als am Montagabend kurz vor 18 Uhr auf der B 290 auf Höhe des Bucher Stausees ein Baum auf das Dach ihres Fahrzeuges stürzte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der Baum wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Rainau, die mit insgesamt 17 Kräften vor Ort war, beseitigt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - aufgeschoben

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Mit ihrem Renault fuhr eine 42-Jährige kurz nach 19 Uhr auf den verkehrsbedingt anhaltenden Audi eines 25-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi im weiteren Verlauf auf den Seat eines 46-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall, der sich auf der Herlikofer Straße ereignete, blieben alle Beteiligten unverletzt.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Freitagabend 18 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Opel Zafira beschädigte, der in der Ulmenstraße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Reifenplatzer - 8000 Euro Schaden

Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr entstand. Auf der B 29 zwischen der Abfahrt Waldhausen und der Abfahrt Lorch West platzte am BMW eines 34-Jährigen der hintere rechte Reifen. Der 34-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches seitlich frontal gegen die Leitplanke prallte, auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde und im weiteren Verlauf gegen die Mitteilleitplanke fuhr. Der 34-Jährige blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Mit ihrem VW Fox fuhr eine 46-Jährige am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Franz-Konrad-Straße auf den vor ihr fahrenden Mercedes Benz einer 40-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

