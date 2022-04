LPI-NDH: Angeln ohne Schein

Nordhausen (ots) - Zwischen Samstag und Montag entleerten Unbekannte im Treppenhaus der Tiefgarage am Markt einen Feuerlöscher. Außerdem brachten sie mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz an der Wand auf. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

